İŞ insanlarından sporculara, genci, yaşlısı milyonlarca insan haftalarca vize sırası beklerken, Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportunun gücü zayıflamaya devam ediyor. Vizesiz gidilebilen ülkelerin sayısı azaldı, Türkiye’nin pasaportu, ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya’nın ve Venezuela’nın bile arkasında kaldı.

Danışmanlık firması Henley&Partners’ın 2025 yılı pasaport endeksine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkelerin sayısı bu yıl 5 ülke azalarak 113’e geriledi. Böylece Henley&Partners’ın incelediği 227 ülke ve bölgenin yarısına gitmek için vize başvurusu yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye’nin bu yılki sıralamada 51’inci sırada yer aldığı açıklandı. Ancak bazı sıralarda birden fazla ülke bulunduğu için Türkiye Cumhuriyeti’nin aslında en güçlü 94’üncü pasaporta sahip olduğu ortaya çıktı. Komşu Yunanistan ise listede altıncı sıraya yerleşti.

RET ORANI ARTIYOR

Henley&Partners’ın derlediği verilere göre vatandaşların; Benin, Gana, Kamerun gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Rusya, Vietnam, Irak gibi ülkelere gitmek için de vize alması gerekiyor. Avrupa ülkeleri ile ABD’ye gitmek için de vize şart. Diğer yandan Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında ret oranları artmaya devam ediyor. 2015’te yüzde 3.9 olan ret oranı, 2024 sonunda yüzde 14.5’e yükseldi. Geçen yıl Türkiye’den Schengen vizesi için yaklaşık 1.8 milyon başvuru yapılmıştı. Ancak başta Avrupa ve ABD olmak üzere birçok bölgede yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar haftalarca vize sırası beklemek zorunda kalıyor. En güncel veriye göre Türkiye’de bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 790 bin adet pasaport basıldı.