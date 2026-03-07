İngiltere’de eğitim planlayan öğrencilerin vize başvurularında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son dönemde randevu sisteminde ortaya çıkan değişiklikler, başvuru sürecinin işleyişi hakkında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle randevu seçeneklerinde yaşanan değişim, öğrencilerin karşılaştığı maliyetleri artırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

ÜCRETSİZ RANDEVULARA ERİŞİM ZORLAŞTI

İngiltere vizesi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, geçmiş yıllarda ücretsiz olarak alınabilen standart randevulara artık ulaşmakta zorlanıyor. Sistem üzerinde yalnızca ücretli “premium” randevuların görünür olması, başvuru sahiplerini ek ödeme yapmak zorunda bırakıyor. Bu durum, eğitim için yurt dışına gitmek isteyen birçok öğrenci açısından yeni bir mali yük anlamına geliyor. Özellikle döviz kurunun yüksekliği düşünüldüğünde, randevu ücretlerinin başvuru sürecini daha da zorlaştırdığı ifade ediliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİNİ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre yaşanan durum yalnızca bireysel başvuruları değil, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini de etkileyebilir. Öğrencilerin karşılaştığı bu tür engellerin, Türkiye ile İngiltere arasındaki akademik hareketliliği ve eğitim ilişkilerini zedeleme riski taşıdığı ifade ediliyor.

Yurtdışı eğitim danışmanları da benzer şekilde uygulamanın öğrencileri zor durumda bıraktığını dile getiriyor.

VİZE SİSTEMİNDE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Eğitim danışmanları ve sektör temsilcileri, İngiltere vize başvuru sisteminde daha şeffaf ve erişilebilir bir yapı talep ediyor. Ücretsiz standart randevuların yeniden açılması ve başvuru sürecinin daha adil bir şekilde yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.

Öğrenciler ise artan maliyetlerin azaltılması ve vize işlemlerinin daha ulaşılabilir hale getirilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

SÜREÇ ÖĞRENCİLERİ ZORLUYOR

Randevu sistemindeki bu değişiklik, yalnızca vize başvuru sürecini değil, öğrencilerin eğitim planlarını da doğrudan etkiliyor. Eğitim danışmanları, sorunun çözülmemesi halinde birçok öğrencinin yurtdışı eğitim planlarını ertelemek zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor.