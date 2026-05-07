Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki geçişleri kolaylaştıracak kritik belgeyi imzaladı. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" başlığıyla yayımlanan karar, iki ülke arasındaki bürokratik engelleri kaldırmayı hedefliyor.

KRİTİK İMZALAR ATILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konsey toplantısının ardından gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeni bir seviyeye taşındı. Anlaşma, devlet görevlileri ve belirli pasaport kategorisine sahip vatandaşların seyahat süreçlerini hızlandırarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak.

KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı olan diplomatik ve hususi pasaport hamilleri, seyahatlerinde vize alma zorunluluğundan karşılıklı olarak muaf tutulacak. Bu adımın, diplomatik temasların yanı sıra ekonomik ve siyasi iş birliği süreçlerini de hızlandırması bekleniyor.