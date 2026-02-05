Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan 15 sayfalık strateji belgesi, Schengen Bölgesi’ndeki vize serbestisi ve konaklama sürelerinde köklü değişiklikler öngörüyor. "Ekonomiye güç verme" hedefiyle hazırlanan yeni politikalar, özellikle üye devletler arasında yüksek hareketlilik ihtiyacı duyan profesyonellerin karşılaştığı bürokratik engelleri kaldırmayı amaçlıyor.

180 GÜNDE 90 GÜN SINIRI DEĞİŞİYOR

Mevcut AB yasalarına göre, vizeden muaf olan veya vizeye tabi olan tüm üçüncü ülke vatandaşları, Schengen bölgesi içinde herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün konaklayabiliyor. Bu süreyi aşan durumlar için uzun süreli vize veya oturum izni şartı aranıyor. Komisyon, mevcut prosedürlerin "parçalı ve uzun" olduğunu, bunun da Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu iş gücünü caydırdığını tespit etti.

KAPSAMA ALINA 6 MESLEK

Yeni strateji belgesinde, AB sınırları içerisinde 90 günden fazla kalma ihtiyacı duyan ancak yerleşik düzene geçmesi gerekmeyen profesyoneller için şu kategoriler belirlendi:

- Turneye çıkan sanatçılar

- Sportif etkinliklere katılan sporcular

- Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar

- AB sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen iş gücü

- AB işletmelerine lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri

İKİLİ ANLAŞMALAR KARMAŞIKLIĞA NEDEN OLUYOR

Belgede, bazı üye devletlerin belirli ülkelerle yaptığı ve yalnızca kendi topraklarında geçerli olan ikili anlaşmaların sistemde karmaşıklık yarattığı vurgulandı. Komisyon, bu karmaşıklığı gidermek adına şu adımların atılacağını duyurdu.

AB düzeyinde geçerli olacak, "uzatılmış kısa süreli konaklama" kurallarını içeren yeni bir yasal düzenleme araştırılacak. Mevcut ikili anlaşmalar gözden geçirilerek, bu anlaşmaların kademeli olarak sonlandırılması ve yerini ortak AB kurallarına bırakması hedeflenecek.