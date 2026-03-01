Batum, vizesiz giriş imkanı, ekonomik avantajları ve hareketli yaşamıyla Türk turistlerin bir numaralı rotası haline geldi.

Pasaport zorunluluğu olmadan, sadece yeni tip kimlik kartıyla giriş yapılabilen Batum, son yılların en büyük turizm patlamasını yaşıyor. Sarp Sınır Kapısı üzerinden kara yoluyla dakikalar içinde ulaşılabilen şehir, Avrupa metropollerini aratmayan modern mimarisi ve canlı gece hayatıyla yerli turisti bölgeye çekiyor.

VİZE VE PASAPORT DERDİ BİTTİ

Türkiye ile Gürcistan arasındaki protokol sayesinde Türk vatandaşları için Batum, "yurt içi seyahat" kolaylığında bir yurt dışı deneyimi sunuyor. Vize ücreti ve pasaport masrafı gerektirmeyen bu ulaşım kolaylığı, özellikle hafta sonu kaçamakları için şehri rakipsiz bir cazibe merkezine dönüştürdü.

AVRUPA'DAN DAHA UYGUN MALİYET

Konaklama ve yeme-içme maliyetlerinin popüler Avrupa şehirlerine oranla çok daha düşük olması, Batum’u ekonomik bir tatil destinasyonu haline getirdi. Şehirde Türkçe konuşan nüfusun fazlalığı ve Türk mutfağına erişim kolaylığı, ziyaretçilerin kültürel yabancılık çekmeden tatil yapmasına olanak sağlıyor.