Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere vizesiz giriş yapabilmesinin, ya da diğer AB vatandaşları gibi iş arayabilmesinin önü, AB ile 1973 yılında imzalanan Ortaklık Konseyi Anlaşması ile açıldı. Ancak daha sonra hem AB’nin tutumu hem de Türkiye’nin bazı eksiklikleri nedeniyle bu hedef gerçekleşmedi.

Son olarak Türk vatandaşlarına AB vizesinin kaldırılması için 72 kriter belirlendi. Bu kriterlerin 66’sı tamamlanırken, geriye yalnızca 6 kriter kaldı.

YEŞİL VE GRİ PASAPORT YOLU

Brüksel’de Türk gazetecilerle bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bu konuya dikkat çekerek şunları söyledi:

- Vize serbestisi için karşılanması gereken 72 kriterden 6’sı kaldı. Ancak Türk yetkililer buna pek ilgi göstermiyor; sorunu yeşil ve hizmet pasaportuyla çözmeyi tercih ediyorlar.

İŞTE O KRİTERLER

Türkiye’nin aslında kolaylıkla yerine getirebileceği bu 6 kriterden en önemlileri, Terörle Mücadele Kanunu’nun AB standartlarına uyarlanması ve yolsuzlukla mücadelede AB normlarının benimsenmesi olarak gösteriliyor.

PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte ilk kriter açısından önemli bir engel kalmadığı belirtiliyor. Ancak Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede AB’nin öngördüğü düzenlemeler konusunda henüz bir adım atmadığı ifade ediliyor.

Bu iki kriterin dışında yerine getirilmesi gereken diğer şartlar ise şöyle: