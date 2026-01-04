CCTV Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çin pasaportu sahipleri için vizesiz giriş uygulaması başlatıldı. Yeni düzenleme 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli oldu.

VİZESİZ SEYAHAT KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

31 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Çin pasaportu sahipleri Türkiye’ye turizm ve transit amaçlı vizesiz giriş yapabilecek. Kararnamede, vizesiz kalış süresinin 180 günlük herhangi bir dönem içinde 90 günü aşamayacağı belirtildi. Kararın, Türkiye’nin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca alındığı ifade edildi.

VİZE ÜCRETİ VE EVRAK SÜRECİ ORTADAN KALKIYOR

Haberde, Türk vizesinin daha önce e-vize kapsamında olduğu belirtilirken, vizesiz seyahat politikasının uygulanmasıyla turistlere daha fazla kolaylık sağlanacağı ve yaklaşık 500 yuan tutarındaki vize ücretinden ve evrak yükleme süresinden tasarruf edileceği aktarıldı.

ÇEVRİMİÇİ SEYAHAT ARAMALARINDA ARTIŞ

Haberler sonrasında çevrimiçi seyahat platformlarında Türk turizmiyle ilgili aramalarda anında artış yaşandı. Qunar.com’un verilerine göre, 1 Ocak saat 10.00 itibarıyla Çin’den İstanbul’a uçuş aramaları haftalık bazda 3,2 kat arttı. Popüler bir turistik destinasyon olan Antalya’ya yönelik uçuş aramaları 1,3 kat yükselirken, Ege kıyısındaki Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’e yönelik aramalar ise 2 kattan fazla artış gösterdi.

EN ÇOK ARANAN KALKIŞ ŞEHİRLERİ

Qunar’ın verilerine göre, kalkış şehirleri açısından bakıldığında, Şanghay, Guangzhou, Pekin, Hong Kong, Chengdu, Shenzhen, Hangzhou, Xi’an, Chongqing ve Xiamen, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 200’den fazla artış gösteren en çok aranan on kalkış şehri arasında yer aldı.

TURİZM PİYASASINDAN HIZLI YANIT

Vizesiz seyahat politikasının duyurulmasının ardından Çin turizm piyasasında hızlı bir hareketlilik yaşandı. Spring Airlines Travel Genel Müdür Yardımcısı Zhou Weihong, 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla Spring Airlines Travel’ın resmi internet sitesinde Türkiye’nin tamamını kapsayan turlar, Türkiye-Yunanistan kombine turları ve Türkiye-Mısır kombine turları gibi ürünlere yönelik aramaların bir önceki güne göre yüzde 100’ün üzerinde arttığını açıkladı.

Zhou Weihong, önümüzdeki dönemde yaklaşan uzun Bahar Festivali tatiline yönelik olarak, Avrasya’yı kapsayan Türkiye-Yunanistan kombine turları ve Türkiye’nin tamamını keşfeden detaylı seyahat programları gibi farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak daha özelleştirilmiş ürünlerin piyasaya sürüleceğini belirtti. Vizesiz seyahat politikasının sağladığı kolaylığın, Bahar Festivali döneminde Türkiye’ye seyahat etmenin maliyet etkinliğini daha da artıracağı kaydedildi.

TÜRKİYE ÇİNLİ TURİSTLERİN GÖZDESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Tongcheng Araştırma Enstitüsü’ne göre Türkiye, son yıllarda Çinli turistler için istikrarlı şekilde en popüler yurtdışı seyahat destinasyonları arasında yer aldı. Vizesiz seyahat politikasının Çin Yeni Yılı tatiline yakın bir dönemde yürürlüğe girmesiyle birlikte, bazı turistlerin yurtdışı seyahat planlarında Türkiye’yi üst sıralara taşımasının beklendiği ifade edildi.

Qunar Seyahat Büyük Veri Araştırma Enstitüsü araştırmacısı Yang Han da, Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürü ile doğal güzellikleri sayesinde Çinli turistler için popüler bir destinasyon olduğunu, 2025 yılında orta ve uzun mesafeli yurtdışı seyahatlerde üst sıralarda yer aldığını belirtti. Çin pasaportu sahipleri için uygulamaya alınan vizesiz seyahat politikasının, seyahat engelini önemli ölçüde azaltacağı ve 2026’daki 9 günlük Bahar Festivali tatiliyle birlikte Türkiye’ye yönelik talebi daha da artırmasının beklendiği aktarıldı.

Verilere göre, Çin pasaportu sahiplerine yönelik vizesiz seyahat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bahar Festivali döneminde Türkiye’ye yönelik uçuş ve tur taleplerinde artış yaşanması bekleniyor.