Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabında merakla beklenen seri başlıyor. 7 Nisan Salı günü Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.
5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyet alan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
Serinin maç programı şu şekilde:
7 Nisan Salı
17:00: Fenerbahçe Medicana-VakıfBank
11 Nisan Cumartesi
17:00: VakıfBank-Fenerbahçe Medicana
13 Nisan Pazartesi
19:00: VakıfBank-Fenerbahçe Medicana
16 Nisan Perşembe (Gerekirse)
19:00: Fenerbahçe Medicana-VakıfBank
19 Nisan Pazar (Gerekirse)
19:00: VakıfBank-Fenerbahçe Medicana