A Milli Erkek Voleybol Takımı, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Filenin Efeleri, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yendi ve tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı.
Karşılaşmanın ilk setinde 1-0 geriye düşen Filenin Efeleri, yakaladığı ritimle rakibini 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
SETLER: 27-29, 25-23, 25-14, 25-19