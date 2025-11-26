Hawaii’nin Büyük Ada’sında neredeyse bir yıldır aralıklarla patlamaya devam eden Kilauea yanardağı salı günü yeniden faaliyete geçti.

Zirve kraterinden fışkıran lavlar yaklaşık 122 metreye kadar yükseldi ve ada sakinleriyle ziyaretçilere bir kez daha görsel bir şölen sundu.

İnsanlar, fışkıran lavları izlemek için sırayı girdi. Göğe fışkıran lavlar kameralara kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu lavın Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kalderasıyla sınırlı kaldığını açıkladı. Yerleşim alanları için bir tehdit oluşmadı.

LAVLAR, GÖKDELEN KADAR YÜKSELDİ

Kilauea, 37. patlamasını yaşadı. Son lav gösterisinden önce cuma günü aralıklı sıçramalar ve taşmalar görüldü.

Her patlama evresi genelde bir günden daha kısa sürüyor ve yanardağ aralarda birkaç gün dinleniyor.

Bazı dönemlerde lav sütunları gökdelenleri andıran yüksekliklere ulaştı. Bunun nedeni gaz taşıyan magmanın dar boru benzeri kanallardan hızla yüzeye çıkması.

Kilauea dünyanın en aktif yanardağlarından biri ve Hawaii’deki altı aktif volkandan sadece biri.