Süper Lig’in 12’nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel takımını tebrik ederken “Ne dediysem yapmaya çalışan her şeye açık bir takım var. Bu da gerçekten bir hoca için çok önemli bir şey. Size inanan ve söylediğiniz şeyleri gerçekleştirmeye çalışan bir takım var. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım elinden gelen her şeyi gösterdiler. Top bizdeyken 3 stoper konumuna geçtik. Top rakipteyken 4’lü sisteme döndük. Maç sonunda 4-5-1 formasyonuna döndük. Ne dediysem harfi harfine yapmaya çalıştılar. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecek. Şimdi milli takım arası var. Fiziksel olarak çok öne çıkmamız gerekiyor. İyi bir kamp süreci geçirip devam edeceğiz. Galatasaray maçında da inşallah daha ön plana çıkan Gençlerbirliği izletmek istiyoruz” dedi.

Gençlerbirliği’nde çok güzel bir ortam olduğunu da ifade eden Demirel, “İnşallah bu stadı dolduracağız. Ama hedefimiz seneye 19 Mayıs Stadı’nda 52 bin kişiye karşı daha büyük bir kapasiteye Ankaralıları maça çekmek istiyoruz. Tüm çocukları Gençlerbirlikli yapmak istiyoruz. Hedefim benim bu. İnşallah bunu başarırım” diye konuştu.