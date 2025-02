Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin file bekçisi İrfan Can Eğribayat için dikkat çeken ifadeler kullandı. Volkan Demirel, İrfan Can Eğribayat'ın çizgisini bozmaması halinde Fenerbahçe efsanesi olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Volkan Demirel, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası TV 100'de sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat'a değindi. Livakovic'in sakatlığıyla birlikte kaleyi devralan ve bu süreçte iyi bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat öven Volkan Demirel, 26 yaşındaki kaleci için flaş ifadeler kullandı.

'UZUN YILLAR KALABİLİR'

İrfan Can Eğribayat'ın uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyabileceğini söyleyen Volkan Demirel, "Ben İrfan Can Eğribayat'ı beğeniyorum. Bayadır da takip ediyorum. Şu an için Livakovic'in önünde görmem değil ama yarışabilecek durumdalar. İrfan Can Eğribayat böyle devam ederse bence uzun yıllar Fenerbahçe kalesinde kalabilir. Altay Bayındır için de aynı şeyleri söylemiştim. Altay bir yol çizdi, gitti" şeklinde konuştu.

'ÇİZGİYİ BOZMAZSA EFSANE OLUR'

Çizgisini bozmaması halinde Eğribayat'ın Fenerbahçe'nin efsanesi olabileceğine vurgu yapan Demirel, "İrfan Can Eğribayat da bence burada kalıp Fenerbahçe efsanesi olabilecek bir durumda ama o çizgiyi bozmazsa" diyerek sözlerini noktaladı.