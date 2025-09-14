Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Now Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, Sane ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yıldız oyuncunun Süper Lig’e uygun olmadığını belirten Demirel şunları söyledi: "Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa. 'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona.

Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda."