Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin flaş ifadeler kullandı.

Volkan Demirel, Now'da yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de başarılı olamayacağını iddia etti. Mourinho'nun ayrılığı ile transferde tezatlık yaşanacağını belirten Demirel "İlk günden beri Kerem konusu olduğundan beri bir şey anlatmaya, söylemeye çalışıyorum ve sinirleniyorum. Kerem'in futbolculuğuna hiçbir lafım yok ama bence Fenerbahçe'de olmayacak. Sürekli bir sorun çıkıyor. Bir de Mourinho'nun istediği oyuncuydu, Mourinho gitti. O zaman Morinho gitmeseydi. Sürekli tezatlıklar var." dedi.

'KULÜPLERE ZARAR VERİYOR'

Transfer sürecinde yaşananlara da değinen Volkan Demirel "Bir anlam veremiyorum ve üzülüyorum. Şu konuşmayı duymak, transferin uzaması ve gecikmesi... Şampiyonlar Ligi'nden elendi bu takım ve 30 milyon Euro para gitti. Kerem gelse maçı mı kazanacaktı bu takım? Golü attı diye değerlendi, onu da tebrik etmek lazım, transfer olacağı takıma karşı aslan gibi oynadı.

Bu tarz şeyleri gündeme getirmek kulüplere zarar veriyor. 'Ahlak dersi verdik, onu yaptık, bunu yaptık' deniyor. Fenerbahçe teklif yapıyor, Galatasaray'ın 5 günlük süresi var falan... Bunlara gerek yok, camialara zarar veriliyor." ifadelerini kullandı.