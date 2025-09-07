Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe'de tercümanlık görevini üstlenen Deniz Sarıtaç, dünyaevine girdi. Düğünde sarı lacivertli camianın önemli isimleri bir araya geldi.

Kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Cristian Baroni, Pierre Webo gibi isimlerin de düğünde yer aldığı düğüne Volkan Demirel'in paylaşımı damga vurdu.

TEK KELİME YETTİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan ve şimdilerde teknik direktörlük ile spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel, Aziz Yıldırım ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirel, bu paylaşımına 'Babadır!' notunu ekledi. Deneyimli futbol adamının tek kelimelik paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa süre içinde sarı lacivertli taraftarların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle paylaşım rekorları kırıldı.