Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından yeni çalıştırıcı arayışları başladı.

Sarı lacivertli ekip, yerli ve yabancı aday listesini belirlerken ismi dillendirilen teknik adamlardan Volkan Demirel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOCAMAN ŞARTI

NOW'da konuşan Volkan Demirel, şu an Fenerbahçe'de çalışmak için tek bir şartı olduğunu ifade etti.

Sarı lacivertli ekibin efsane isimleri arasında yer alan Demirel "Fenerbahçe için en doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. Her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." ifadelerini kullandı.