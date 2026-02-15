Teknik direktör Volan Demirel’e sürpriz talip çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Çorum ekibi teknik direktörlük için listesine Volkan Demirel’i aldı. Çorum temsilcisi, Ajansspor'un haberine göre 44 yaşındaki Demirel ile görüşme gerçekleştirecek. Volkan Demirel, Çorum FK ile anlaşması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak. Genç teknik adam ilk kez 1. Lig ekibi çalıştırmış olacak. Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel daha sonra sırasıyla Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev almıştı.

