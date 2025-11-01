Süper Lig’in 11’inci haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği’ni Juan’ın 45+1’inci dakikada attığı golle 1-0 yenerek çıkışa geçti. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği’nin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Volkan Demirel, “Maçı ikiye bölebiliriz. İlk 15 dakika daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Daha sonra düşüşümüz oldu ve ofsayttan gelen golle devreye 1-0 mağlup geldik. Oyunu ikinci yarıya taşıdık, son 30-35 dakika bizim üstünlüğümüz ile oynandı. İkiye bir oyunları kenara indirdik ve kenarlardan etkili olduk. Taç atışlarında gayet iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik buradan puan ya da puanlar alabilirdik” diye konuştu.

'FİZİKSEL OLARAK GELİŞMELİYİZ'

Takımının fiziksel anlamda gelişmesi gerektiğini belirten Volkan Demirel, “Bugün sahada fiziksel sıkıntılar oldu. Geldiğimden beri 3 antrenman yaptık, bugünkü oyunda ilk yarıda fiziksel olarak düştük. İkinci yarıda direnç ortaya çıkınca pozisyonlar bulduk. Fiziksel olarak yükselmeliyiz. Bugün ligin en organize takımıyla oynadık. Biz de mücadele ettik. Hem oyundan hem oyuncularımın gösterdiği karakterden memnunum. Çok kısa dönemdir buradayım, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Gençlerbirliği göreceğiz” dedi.