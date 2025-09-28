Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini koruyan eski kaptan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Demirel, NOW Spor canlı yayınında Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda Başkanı Sadettin Saran’la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

'SADETTİN BAŞKAN İLE DERTLEŞTİK'



"Hiçbir zaman Fenerbahçe'ye zarar verecek bir durumda olmak istemeyeceğim. O yüzden gönlüm rahat. Bu işe girdiğim de başarılı olacağıma inanıyorum" diyen Demirel, "Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonraki süreçte akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Fikir alışverişlerimiz. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var" ifadelerini kullandı.

'YARDIMCI ANTRENÖR OLMAK İSTEMEM'

"Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor" diyen teknik direktör Demirel, "Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Yardımcı antrenör olarak görev yapmak istemem. Öyle bir şey çıktı ağzımdan ama her yere çekildi bu. Ben Aykut Hoca'yı bir futbol aklı, bir futbol direktörü olarak görüyorum" diye konuştu.

'TEDESCO'YA MİLLİ ARAYA KADAR ŞANS VERİLMELİ'

Tedesco'nun devam etmesi gerektiğini savunan Demirel şöyle devam etti:

"Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş. Hocaya en azından Milli araya kadar şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

'VOLKAN İÇİN ERKEN DİYORLAR'

Benim için her zaman şunu söylüyorlar, 'Volkan için henüz erken' diyorlar; ama ben buna katılmıyorum.

'MOURİNHO GELDİ DE NOLDU?'

Eğer CV'den bahsediyorsak, Fenerbahçe'ye Mourinho da geldi. Ne oldu? Bazen kağıtta yazanlar önemli değildir. Bazen o içten gelen savaşma isteği, ruh, hırs sizi başka yerlere getirebilir."