Başkent temsilcisi Gençlerbirliği sezona şampiyon teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile başlamış, ancak alınan istikrarsız sonuçların ardından özellikle Konyaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırma kararı almıştı.

Ankara ekibi, yeni teknik direktörünü buldu. Başkent ekibi, son olarak Bodrum FK’yı çalıştıran Volkan Demirel ile prensipte anlaşmaya vardı ve tecrübeli çalıştırıcının bugün Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran'ın Aykut Kocaman ile birlikte göreve getirmek istediği isimlerin başında yer alan Volkan Demirel'in geri dönüşü an meselesiydi. Ancak Tedesco yerini sağlama alarak Volkan Demirel ihtimalini rafa kaldırdı.

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan ve 3 Şubat 2025'den itibaren herhangi bir takım çalıştırmayan 44 yaşındaki teknik adam resmi imza atmak için yola çıktı. Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel daha sonra Hatayspor ve Bodrum FK'yı çalıştırmıştı.