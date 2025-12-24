Genlerbirliği'nde yönetim değişikliği sonrası görevini bırakan teknik direktör Volkan Demirel, kısa bir aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönüyor.

Genç teknik adam, Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

TEK ŞARTI VAR

Ajansspor'da yer alan habere göre Volkan Demirel, Antalyaspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı ancak yönetime imza için tek şart sundu.

Antalyaspor yönetimi, transfer tahtası açılır açılmaz Volkan Demirel ile sözleşme imzalayacak.

44 yaşındaki teknik adam, Antalyaspor'un transfer yasağını kaldırması durumunda imza atacağının sinyalini verdi. Akdeniz ekibinin hafta içerisinde bu konuda adımlar atacağı belirtilirken, Volkan Demirel'le de kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması hedefleniyor.