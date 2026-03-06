Süper Lig'de daha önce Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştırdıktan sonra son olarak Gençlerbirliği'nde görev alan Volkan Demirel'e, başkent ekibinin başına yeniden geçmesi için teklif yapıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Gençlerbirliği, Volkan Demirel'e teknik direktörlük görevi için resmi teklifte bulundu.

44 yaşındaki teknik direktör son olarak 31 Ekim 2025-7 Aralık 2025 tarihleri arasında Gençlerbirliği'ni 6 maç çalıştırmış ve görevinden ayrılmıştı. Kırmızı-Siyahlı başkent ekibi bu süreçte Süper Lig'deki 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde ise Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

BİR SEZONDA 5. TEKNİK DİREKTÖR

Gençlerbirliği, takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu ile yollarını bu sezon 10'uncu hafta sonunda ayırarak Volkan Demirel ile anlaşmıştı.

Süper Lig'de 11'inci haftadan 15'inci hafta sonuna kadar Gençlerbirliği'ni çalıştıran Demirel'in ardından göreve Metin Diyadin getirilmişti.

16-22. haftalar arasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Diyadin ile de yollar ayrılmıştı. Başkent ekibi son olarak 16 Şubat'ta Diyadin'in yerine gelen Levent Şahin'in görevine son verildiğini açıkladı.

Volkan Demirel, görevi kabul etmesi halinde hem aynı sezonda 2. kez Gençlerbirliği'nin başına geçmiş olacak hem de Kırmızı-Siyahlılarda bu sezon görev alan 5. teknik adam olacak.