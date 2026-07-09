Avrupa otomotiv sanayisinin kalbi konumundaki Volkswagen’de ipler koptu. Şirket yönetiminin maliyetleri düşürmek amacıyla hazırladığı ve medyaya sızan radikal tasarruf planı, Almanya genelinde devasa bir protesto dalgasına yol açtı.

Güçlü işçi sendikası IG Metall öncülüğünde 18 tesiste eylemler başlatan işçiler, yönetime "başarısızlığın faturasını bize kesemezsiniz" mesajı verdi. Otomotiv devinin ve dolaylı olarak tüm Almanya ekonomisinin kaderini belirleyecek tarihi zirve için geri sayım bitti.

ALMAN EKONOMİSİNİN GÖZÜ KULAĞI BU TOPLANTIDA

Gündemdeki tüm bu radikal taslakların ve kriz başlıklarının, işçi temsilcilerinin de yer alacağı 9 Temmuz'daki Denetleme Kurulu toplantısında masaya yatırılması öngörülüyor. Şirket genel merkezi de dahil olmak üzere Audi, Porsche, kamyon ve otobüs üreticisi Man gibi grup bünyesindeki fabrikalarda üretim durma noktasına gelirken; tüm bu sorunlar devam ederken otomotiv devinde bugün kritik gün yaşanacak.

İş workplace temsilcileri ve sendika konseyi üyelerinin saat 11.20 ile 14.00 arasında planladığı gösterilerin gölgesinde, CEO Oliver Blume’un hazırladığı radikal dönüşüm planı kurul üyelerinin önüne gelecek.

4 FABRİKA KAPATILACAK, 50 BİN EK İSTİHDAM KAYBI YAŞANACAK

Kaynaklardan sızan bilgilere göre CEO Blume’un masaya getireceği dönüşüm planının temelinde çok ağır yaptırımlar yer alıyor. Hannover, Emden, Zwickau ve Audi'nin Neckarsulm tesisleri olmak üzere dört Alman fabrikasının tamamen kapatılması gündemde.

Bu kapanışlara bağlı olarak 50 bin ek işten çıkarma yapılması planlanırken, toplam işçi kıyımının 100 bine ulaşması bekleniyor. Ayrıca holdingin genişleyen yapısını basitleştirmek adına, temel marka bölümü ile bileşen teknolojisi işinin birbirinden ayrılarak bağımsız bir şirket haline getirilmesi de masadaki diğer sert başlıklar arasında bulunuyor.

"CESUR KARARLAR" ALINMAZSA SEKTÖR ÇÖKEBİLİR

Otomobil üreticisinin bu radikal hamlesi, artan Çin rekabeti ve içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşanan ağır pazar kayıplarından kaynaklanıyor. Otomotiv sektörü temsilcisi VDA, verimsiz fabrikaların yabancı şirketlere satılması da dahil olmak üzere "cesur kararlar" alınmadığı takdirde, Almanya ve kıta genelinde sektör istihdamında topyekûn bir çöküş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Almanya’da doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 3 milyon kişinin ekmek yediği bu sektörde, VW’nin atacağı geri adımın domino etkisi yaratmasından endişe ediliyor.

YASA GEREĞİ AYLAR SÜRECEK BİR SAVAŞ BAŞLIYOR

Bugün yapılacak kritik toplantı, 1960’larda çıkarılan ve şirketi düşmanca devralmalardan koruyan "Volkswagen Yasası" uyarınca büyük bir güç savaşına sahne olacak. Şu anda 20 sandalyeli kurulda 19 üye bulunuyor ve işçi tarafı 10 koltukla çoğunluğu elinde tutuyor.

Eğer sunulan bu taslaklar kuruldan geçerse, sendikalarla yönetim arasında aylar sürecek çok sert bir müzakere dönemi başlayacak. İşçi temsilcileri ve yerel politikacıların barikat kurduğu bu süreç, sadece VW'nin değil, "Made in Germany" markasının da geleceğini belirleyecek.