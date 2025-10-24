Ali GÜLEN /FRANKFURT

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Avrupa ve Almanya’nın sanayisini vurmaya başladı. Çinli teknoloji grubu Wingtech’in bir parçası olan merkezi Hollanda-Nijmegen’de bulunan ve Avrupa'nın çip tedariğinin yüzde 40'ını karşılayan Nexperia’nın kontrolü, ABD’nin baskısı ile Hollanda’ya geçti. Bunun üzerine Çin, parça ihracatını yasaklayarak tepki gösterdi. Nexperia’daki çip üretimi de askıya alınmıştı.

HAFTAYA ÜRET İM DURACAK İDDİASI

Durumun ilk olumsuz etkisi Alman otomotiv sektörüne oldu. Ünlü VW (Volkswagen) çip sıkıntısı nedeniyle Golf ve Tiguan modellerinin üretildiği Wolfsburg’daki ana tesisinde işleri durdurma hazırlığına başladı. Amaç, çip stoklarını korumak. Önümüzdeki haftadan itibaren işlerin durabileceği iddia edildi. Almanya’da 727 bin kişinin istihdam edildiği otomotiv sektörünü olumsuz etkileyebilir.

Volkswagen’in (VW) ana fabrikasında üretim, Çin ile Hollanda arasında çip üreticisi Nexperia üzerinden yaşanan gerginliğe rağmen gelecek hafta planlandığı şekilde devam edecek. Konuya yakın bir kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada kısa vadede üretimin süreceğini ancak belirsizliğin arttığını söyledi.

Nixperia’nın yılda milyarlarca adet ürettiği çiplerin üretiminin durması ve 10 Ekim tarihli "Artık çip tedarikini garanti edemeyiz" yazısının ardından kriz başladı. Normale dönüşün aylar alabileceği belirtiliyor.

ABD VE DİĞER ÜRÜNLER İ DE ETKİLER

Avrupa çapındaki krizin, sonunda ABD’yi de etkilemesi bekleniyor. Nixperia ayrıca otomobiller için çeşitli minik parçalar da üretiyor. Çin’den hammadde ya da yedek parça gelmemesi halinde, tüm otomotiv sektörü ile kahve makineleri, televizyon ve çamaşır makineleri üretiminin de etkileneceği belirtildi.

Kaynağa göre, Almanya’daki resmi tatil nedeniyle zaten kısaltılmış olan gelecek haftadan sonrası için ise durum net değil.

Volkswagen’in Wolfsburg’daki ana tesisinde devlet destekli kısa çalışma programını devreye sokmak gibi bir planı bulunmuyor. Ancak şirket, olası bir üretim kesintisine karşı önlem olarak Almanya İş Kurumu ile bu seçeneğin ileride kullanılmasına dair görüşmeler yürütüyor.

Volkswagen konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Avrupalı otomobil üreticileri, Çin’in Nexperia ürünlerinin ihracatını yasaklamasıyla birlikte tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi üreticileri doğrudan etkileyebilir.

Pekin yönetimi, Nexperia’nın Çinli sahibi Wingtech’in geçen yıl ABD tarafından ulusal güvenlik riski olarak listelenmesinin ardından, şirketin fikri mülkiyet haklarına ilişkin kaygılar nedeniyle Hollanda hükümetinin firmayı kontrol altına almasına misilleme olarak ihracat kısıtlaması getirdi.

ÇİPLER AVRUPA'DA ÜRETİLİYOR, ÇİN'DE PAKETLENİYOR

Şirketin çiplerinin çoğu Avrupa’da üretiliyor ancak paketleme işlemleri Çin’de yapılıyor. Stokların ne kadar süre yeteceği ise belirsiz.

Sektör kaynakları, Infineon, NXP ve Texas Instruments gibi üreticilerin alternatif olabileceğini belirtiyor. Ancak bu geçiş süreci, gerekli onay prosedürleri nedeniyle zaman alacak.

Volkswagen ve Mercedes-Benz, COVID-19 salgını dönemindeki yarı iletken krizine benzer bir durumu önlemek amacıyla yeni tedarik kaynakları aradıklarını açıkladı.

VOLKSWAGEN ÇALIŞANLARINA AÇIKLAMA YAPTI

Volkswagen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üretim durma riskini artık tamamen göz ardı edemeyeceğini çalışanlarına bildirmişti.

Volkswagen’in lüks markası Porsche’nin sözcüsü ise üretimin şu anda normal şekilde sürdüğünü açıkladı.