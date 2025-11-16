Volkswagen, şarj sırasında yüksek voltajlı batarya hücrelerinde aşırı ısınma riski tespit edilmesi üzerine dünya genelinde 12 bin 352 Touareg modelini geri çağırma kararı aldı.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), söz konusu kusurun yangın ihtimali taşıdığını ancak şu ana kadar herhangi bir yangın ya da yaralanma raporu bulunmadığını açıkladı. Karar, olası risklere karşı önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geri çağırma, Eylül 2018 ile Ağustos 2024 arasında üretilen Touareg’leri kapsıyor. Bu kapsamda yalnızca Almanya’da 4.853 araç, diğer ülkelerde ise 7 binden fazla Touareg servis çağrısına dahil edildi.

YETKİLİ SERVİSLERE TALİMAT GÖNDERİLDİ

Volkswagen, sorunun giderilmesi için yetkili servislere pil yönetim yazılımını güncelleme talimatı verdi. Güncelleme sayesinde araçların teşhis sistemi batarya hücrelerinin durumunu daha hassas şekilde takip edecek.