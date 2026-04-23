Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye hakkındaki skandal açıklamasından sonra AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho Sözcü TV Dış Haberler Müdürü Burak Tatari'ye konuştu.

Von der Leyen'in Alman basını Der Zeit'e verdiği röportajda “Avrupa kıtasını, Rusya, Türkiye veya Çin'in etkisine girmeyecek şekilde birleştirmeyi başarmalıdır" açıklaması Türkiye'de büyük tepki topladı.

Bu açıklamadan sonra AB Komisyonu Sözcüsü Von der Leyen'in sözlerinden keskin bir şekilde dönerek Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini vurguladı.

Pinho, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "Türkiye, herhangi bir başka bir ülkeyle karşılaştırılmadanm zikredilmesi önemlidir" dedi.

Türkiye'nin AB ile ilişkisini vurgulayan Pinho "Türkiye'nin nüfuzunu, büyüklüğünü ve Doğu Balkanlar'daki hedeflerini takdir ediyoruz" vurgusunu yaptı.

Pinho, açıklamasının sonuda "Türkiye ekomomik ve siyasi açıdan bölgenin tartışmasız önemli bir AB ortadığıdır. NATO müttefiki AB aday ülkesi ve kilit bir muhattaptır" diye ekledi.

Açıklama, AB Komisyonu Başkanı'nın sözlerinden sert bir dönüşü temsil etti. AB aday ülkesi vurgusu ise dikkat çekti.