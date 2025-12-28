Vucic, yaptığı değerlendirmede Kosova’nın bağımsızlığının daha fazla ülke tarafından tanınması için yeni bir sürecin başlatıldığını ileri sürdü. Bu sürecin arkasında bölgesel ve küresel aktörlerin bulunduğunu söyleyen Sırp lider, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan’ı işaret etti.

“Türkiye ağır silahlar teslim ediyor”

Kosova ve Metohija bölgesine yönelik iddialarını sert ifadelerle dile getiren Vučić, “Amerikalılar Kosova’daki Arnavutları açık ve net bir şekilde silahlandırıyor. Türkiye de ağır silahlar ve diğer askeri unsurları teslim ederek bu sürece dahil oluyor. Tek bir amaç var: Sırbistan Cumhuriyeti’ni ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit etmek, sivil nüfusa ve asker-polis yapılarına saldırmak” dedi.

Daha önce de Türkiye’yi hedef almıştı

Vucic’in Türkiye’ye yönelik sert söylemleri ilk kez gündeme gelmiyor. Sırp lider, daha önce Kosova’ya BAYKAR üretimi “Skydagger” kamikaze dronlarının teslim edilmesinin ardından Ankara’yı eleştirmiş, daha sonra ise kullandığı dili yumuşatmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Kosova ordusunun son dört yılda önemli bir modernizasyon sürecinden geçtiğini belirterek, “Ordumuzu Türkiye’den Skydagger ve Bayraktar TB2, ABD’den Puma insansız hava araçlarıyla donattık. Yakında bir mühimmat fabrikası ve insansız hava aracı üretim tesisimiz de olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Balkanlar’da tansiyonu yükselten bu açıklamalar, Kosova merkezli askeri ve diplomatik gelişmelerin bölgedeki dengeleri yeniden tartışmaya açtığını gösteriyor.