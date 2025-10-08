D vitamini, kalsiyum emilimi, hücre büyümesi ve kas-iskelet sistemi sağlığı için gerekli olan yağda çözünen bir vitamindir. Eksikliği, kemik erimesi ve bağışıklık zayıflığı gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlara göre somon, uskumru, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar, D vitamininin en güçlü doğal kaynakları arasında yer alıyor.

Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin verilerine göre, balıklar beslenme şekilleri sayesinde D vitamini açısından zengin. Güneş ışınlarına maruz kalan fitoplankton ve zooplanktonlarla beslenen bu balıklar, vücutta D vitamini sentezini destekleyen değerli besinler olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK D VİTAMİNİ İÇEREN 6 BALIK TÜRÜ

1. Gökkuşağı alabalığı:

Bir porsiyon (85 gram) alabalık yaklaşık 16,2 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu miktar, günlük ihtiyacın yüzde 81’ini karşılıyor. Alabalık ayrıca protein, B vitamini ve sağlıklı yağlar bakımından da zengin.

2. Orkinos:

D vitamini oranı alabalıkla benzer seviyede. Aynı zamanda kalp ve beyin fonksiyonlarını destekleyen omega-3 yağ asitleri içeriyor.

3. Somon:

85 gram somon yaklaşık 14,2 mikrogram D vitamini sağlıyor. Araştırmalara göre, vahşi somon çiftlik somonuna göre daha fazla D vitamini içeriyor. Baltık Denizi somonunda bu miktar 556 ila 924 IU arasında değişiyor.

4. Sardalya:

İki küçük sardalya 1,2 mikrogram D vitamini içeriyor. Salatalarda veya makarnalarda kullanılabilen sardalya, kalsiyum ve omega-3 bakımından da güçlü bir kaynak.

5. Ton balığı:

Bir porsiyon (85 gram) ton balığı 1 mikrogram D vitamini içeriyor. Ancak yüksek cıva oranı nedeniyle hamile ve emziren kadınların sık tüketmemesi öneriliyor.

6. Ringa balığı:

Bir porsiyon ringa balığı 4,5 mikrogram D vitamini sağlıyor. Taze ringa, salamura haline göre daha az sodyum içerdiği için daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, güneş ışınlarının azaldığı sonbahar ve kış aylarında bu balıkların düzenli tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. D vitamini açısından zengin beslenmenin, hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği hem de vücudu yeniden dengelediği ifade edildi.