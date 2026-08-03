Biyokimya Uzmanı Ayşegül Çoruhlu, sağlıklı uzun yaşamın (longevity) sırlarını vermeye devam ediyor. SÖZCÜ TV’de Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Dr. Çoruhlu, bu kez son yıllarda ‘hücreleri resetleyici’ etkisiyle sağlıklı yaş alma alanında çok konuşulan NAD mülekülünü mercek altına aldı…

NEDEN AZALIR?

Kamyonun yükü boşalmıyorsa NAD azalır. Niye?

1 - Çünkü yiyorsun ve sürekli yiyorsun.

2 - Yanlış zamanda yiyorsun, gece fazla yiyorsun. Çünkü o daha çok o kamyonların park etme zamanıdır gece.

3 - İçinde bol kalorili şeyler yiyorsun, hareket etmiyorsun vesaire vesaire.

Ancak bana göre en büyük azalma sebebi: Pazarlık! Hayatta kalmak, seni hayatta tutmak ve ölmemenle yaşlanmanın pazarlığı.

Örneğin cilt... Eskisini atıyordu, yerine yenisini yapıyordu. Fakat artık bunu yapacak kapasitede değilim diyor. Niye? Çünkü yaş aldığın için çok fazla hücreyi tekrar yenile yenile düğmesine basma kapasiten yok.

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularıyla ‘Dr. Ayşegül Çoruhlu ile Longevity’ programı Pazar 14.00’te, tekrarı

ise aynı gece 01.00’da SÖZCÜ Televizyonu’nda.

Zombi hücreler onu tüketir

Şimdi biz bunlara ne diyoruz? Senesens hücreler. Türkçesi ne? Zombi hücreler. Zombi nasıldır? Dışarıdan normalmiş gibi görünür ama tipinde bir hasar olduğu bellidir ama ölmüyor. Neden? Vücut onu öldürmeyi tercih etmiyor, seninle pazarlık yapmış.

Diyor ki: “Bunun burada durması lazım, çünkü ben bunu öldürüp yerine yenisini koyamıyorum, artık o yaşı geçtin” diyor. Yani yaşlılık zaten mikro düzeyde bir zombi havuzudur.

Şimdi geliyoruz NAD’a… İşte NAD burada bu pazarlığın bedelidir. Vücut “Bak bu kadar çok zombi oluyor ya” diyor “Hani bunlar inflamasyon (iltihaplanma) yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor...

Zombiler, yani yaşlanmaya fit olduğumuz hücrecikler, hani hepimizde her an var yani öyle söyleyeyim, sadece miktarları değişiyor... Huysuz ihtiyarlar! Bütün NAD’ları da boşa tüketiyorlar, Kendi işimi yapmıyorum ama kanser de değilim, öyle pazarlıkta ben burada duruyorum. Fakat huysuzluk şöyle: Birtakım sitokinler salıyor ve çevredeki sağlıklı olanları da kendi gibi olmaya zorluyor. Bu huysuz ihtiyarlar yaşla artıyor. Bu zombi hücrelerin en ‘hüp!’ diye tükettiği şey de NAD’dır.” Yani yaşlandığında vücudun hücre içerisindeki NAD’ının azalması bunlarla çok alakalı.

Gece açlığı NAD kamyonlarını artırmak, egzersiz artırmak diyorum değil mi? Zombi hücrelerin azalması yine NAD’ları çoğaltmak demek. Zombi dediğin yaşlı hücre olduğuna göre tütün sağlığa zararlıdır; sigara içenin akciğerindeki hücreler herkesten önce zombi olur.

Nasıl artırabiliriz?

NAD enerji için bize gerekli olan bir moleküldür. Ben onu kamyon örneğiyle anlatıyorum. NAD boş kamyondur… Niye? Daha yiyecek gelmemiştir. Yiyecek yemediğimde o kamyon boş kalıyorsa NAD artar. Yemek yediğimde o kamyonun üstüne bir şeyler biniyorsa NAD azalır.

En basitçe nedir? Yemek yememişlik halidir. Yani NAD dediğin şey, vücudun açlıktaki boş yük kamyonlarıdır. Boş kamyon mantığıyla NAD, aç olmak demektir.

İşte doğal yolları

Peki, ben yükleri bir de hızlı boşaltırsam ne olur?

3 tane boş NAD kamyonum var. Ondan sonra doldurdum onu yemeklerle. Acaba ben kımıldarsam kamyonları hızlı hızlı boşaltır mıyım? Spor yaparsam, egzersiz yaparsam olur... Demek ki kamyonu boşaltmak için fazla hareket ettiğimde de NAD’ı artırıyorum.

Şimdi ben cümleyi şöyle de kullanabilirim: “NAD’ı artırmanın en doğal yolu egzersiz ve açlıktır.”

Gece biz uyuduğumuzda NAD’lar boşalmış, kamyonlar boşalmış oluyor. Enerji bitti, boşlar bekliyor. Hepsi hazırda ertesi günkü için bekliyor ki o boşluk anı DNA tamirine nasıl yazılıyor.

Gece yağ yakıyoruz ya, orada başka bir kamyon devreye giriyor. Onun adı da FAD. Bu sefer FAD kamyonları doluyor. Onlar nedir? Göbekteki yağları taşıyıp da yakanlardır…

Yeni değil, aslında bilinen bir molekül

1995 yılında biyokimya ihtisasına başladığımda bize “Bir hücre nasıl çalışır, enerji nasıl üretilir?” diye ödevler verilirdi. Yani 4 yıllık uzmanlıkta, sadece biyokimya olan uzmanlıkta işimiz gücümüz NAD nerede kofaktör, oradan girdi, buradan çıktı diye onu bilmekti. Yani NAD çok eski ve çok bilinen bir şeydir.

NAD’ı biz başlangıçta bütün bilim insanları olarak enerji dönüşüm zincirinde bizim enerji ham maddesi taşıyıcımızdır bilgisiyle öğrenmiştik. Fakat sonra çalışmalarla vücutta DNA tamiri yapan birtakım düğmeler buldular… Bunları kodlayan birtakım genler buldular.

Bu genlerin üzerlerine çalıştıkça ‘’DNA tamiri yapan genleri harekete geçiren, bunların bu işi yapmasını sağlayan nedir?’’ diye baktıklarında NAD’ı buldular.

NAD, klasik bir enerji üretilirken kullanılan sıradan bir biyokimya ara maddesi olmaktan hop diye gidiyor gençlik genlerine… DNA’yı tamir edince, tamir olduğunda da DNA kendi üzerindeki yaşanmışlıkları geri çevirmekle ilgili rejeneratör olunca sıradan bir enerji konusundan uzun yaşam, DNA tamiri konusuna yerleşti ve bütün gözler ona döndü.

Takviye ile yükselir mi?

Yeni bir yayın çıktı. Yeni dediğim belki 2 ay falan oldu. Hatta bunun üstüne karşı polemikler oldu. Yayın şöyle bir şey: “Biz yaşlanmayla kanın içerisindeki NAD’ın azalmadığını gördük. Yaşlanmayla alakalı değildir.” Oradan buradan az biyokimya bilenler ve konuyu yani yeni meraklananlar “Canım bunda da üçkağıt bir şeymiş, baksana azalmıyormuş” dediler.

Yayında söylenen ise şu: ‘’Kanın içerisinde NAD’ı ölçmeye kalkarsan güvenilir değil’’, “Kanda bakmayacaksın, kan onun doğru yeri değil. Doğru yer hücrenin içi’’ diyor.

Aynı yayında “Biz yaşla azalma görmedik ama dışarıdan gelenlere baktık” diyor. “NR konulduğunda miktarı artırdığını da gördük” diyor. Yani sen yaşlandığında vücut onu sağdan soldan bir şekilde hücrenin içinde azalsa bile kanda sabit yapıyor. Fakat sen dışarıdan onun öncülünü gördüğünde biz o yükselmeyi ölçebildik o zaman diyor. Yani ileride NAD olacak şeyler bu işe yarar. Piyasada bunların iki türü var. Ben NR olanı, NR diye yazılanı formüle ettim. Çünkü patenti var, 25’ten fazla yıldır piyasada, FDA onayı var, çok fazla çalışması var.

İşte 4 önemli adım

Özetle birincisi NAD için oral olarak NR alınabilir. İkincisi gece aç kalarak kendi NAD’ınızı yükseltebilirsiniz. Üçüncüsü, hayatınıza biraz egzersiz kattığınızda zaten onu yine artırabilirsiniz.

Dördüncüsü, bütün sağlık kurallarına uyduğunuzda azalmış zombilerin susturulmasına NAD’ınızı harcamamış olursunuz.