Uzmanlara göre B12 vitamini; vücudun DNA sentezi, enerji üretimi ve merkezi sinir sistemi işlevi gibi süreçler için ihtiyaç duyduğu temel bir vitamindir. Kalp, beyin, karaciğer ve böbrek sağlığı için kritik öneme sahiptir. ‘’Dolayısıyla eksikliğinin önemsenmesi gerekir’’ diyen Uzman Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Merve Öz, bu vitaminin az bilinen özelliklerine ve doğal kaynaklarına şöyle dikkat çekti:

Merve Öz

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

B12’nin doğal kaynakları şöyle sıralanabilir:

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ



Süt, yoğurt ve peynir gibi diğer süt ürünleri harika protein kaynaklarıdır. B12 vitamini de dahil olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller içerirler.

SAKATAT

Sakatat en fazla besin içeren yiyeceklerden biridir. Karaciğer ve böbrekler özellikle kuzu sakatatı B12 vitamini açısından zengindir. Ayda 1-2 kereden fazla tüketilmemesinde yarar var.

SARDALYA

Genellikle su, yağ veya soslarla konserve edilmiş olarak satılırlar ancak taze olarak da satın alabilirsiniz. Sardalya özellikle besleyicidir çünkü neredeyse her bir besin maddesinden iyi miktarda içerir.

SOMON

En yüksek Omega-3 yağ asitleri konsantrasyonlarından birine sahip olmasıyla bilinir. Yüksek yağ içeriğinin yanı sıra yüksek miktarda protein sunar. Ayrıca mükemmel bir B vitamini kaynağıdır.

SIĞIR ETİ

Sığır eti, B12 vitamini için mükemmel bir kaynaktır. B12 içeriğini korumak için kızartmak yerine ızgara yapmak veya fırında pişirmek daha iyidir.

TON BALIĞI

Ton balığı yaygın olarak tüketilen bir balıktır ve protein, vitamin ve mineraller de dahil olmak üzere harika bir besin kaynağıdır. Özellikle koyu kaslar olarak bilinen derinin hemen altındaki kaslarda yüksek konsantrasyonlarda B12 vitamini içerir. Konserve ton balığı da makul miktarda B12 vitamini içerir.

YUMURTA

Harika bir protein ve B vitamini kaynağıdır. Yumurta sarılarındaki B12’nin emilimi daha kolaydır.

TAKVİYE UYARISI

Basit bir kan testiyle B12 değerinizi öğrenmeniz mümkün.

B12 vitaminini genellikle önerilen dozlarda almak güvenlidir. Enjekte edilebilir.

B12 vitaminine ihtiyacınız varsa doktorunuz dozaj konusunda tavsiyede bulunacaktır.

Doktoruza danışmadan B12 desteği kullanmayın ve enjeksiyon yaptırmayın.

DIŞARIDAN ALINABİLİR

B12 vitamini vücudumuzda birçok temel işlevi olan suda çözünen bir vitamindir. Vücut tarafından üretilemediği için bu vitamin yiyeceklerden ya da takviyelerden alınabilir.

B12 vitamini içeren besinler başlıca hayvansal et, balık, yumurta ve süt ürünleridir. Vejetaryenler, hamile veya emziren kişiler ve eksiklik riski taşıyan diğer kişilerin takviye alması gerekebilir.

EKSİKLİĞİNDE VÜCUT HANGİ SİNYALLERİ VERİR?

B12 birçok besinde bulunmasına rağmen B12 eksikliği nispeten yaygındır. Belirtileri ise şöyle sıralanabilir:

YORGUNLUK: Eğer B12’niz düşükse veya eksikse kendinizi yorgun hissedersiniz.

Vücudunuzun düzgün çalışması için B12’ye ihtiyacı vardır. Yetersiz B12 seviyeleri normal kırmızı kan hücresi üretimini azaltabilir ve bu da oksijen iletimini bozabilir. Özellikle B12 eksikliği megaloblastik anemiye neden olabilir.

Bu durum büyük, anormal ve olgunlaşmamış kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna ve DNA sentezinin bozulmasına yol açar.

CİLTTE SOLGUNLUK:

B12 eksikliğiyle ilişkili anemide vücutta tam olarak olgunlaşmış, sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin eksikliği nedeniyle cildinizin soluk görünmesine neden olabilir.

B12 eksikliği ayrıca yüksek bilirubin seviyeleri nedeniyle cildinizin ve gözlerinizin beyaz kısımlarının sarımsı bir renk almasına neden olan sarılık adı verilen bir duruma da neden olabilir.

BAŞ AĞRISI: Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda B12 eksikliğiyle ilgili en sık bildirilen semptomlar arasındadır.

DEPRESYON: B12 eksikliğinin depresyon geliştirme riski yüksektir.

MİDE BULANTISI İSHAL: B12 eksikliği ayrıca ishal, mide bulantısı, kabızlık, şişkinlik, gaz ve diğer gastrointestinal semptomlara neden olabilir.

ZİHİNSEL BOZUKLUK: B12 eksikliği merkezi sinir sistemini olumsuz etkilediğinden düşük veya eksik B12 seviyelerine sahip kişiler zihinsel bulanıklik hissedebilirler. Konsantre olma ve görevleri tamamlama konusunda da zorluk çekebilirler.

AĞIZ VE DİLDE İLTİHAP: Glossit; iltihaplı, kırmızı ve ağrılı bir dili ifade eden tıbbi bir terimdir. B12 eksikliğinden kaynaklanabilir.

KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ: B12 eksikliği motor ve duyusal sinir fonksiyonunu olumsuz etkiler. Bu da kas kramplarına ve güçsüzlüğe neden olabilir.

DENGE BOZUKLUĞU: Bozulmuş denge ve koordinasyon, B12 eksikliğinden kaynaklanabilen nörolojik bir semptomdur. Bu nedenle B12 eksikliği olan bir kişi yürüme ve denge kurmada zorluk çekebilir.

GÖRME SORUNLARI: B12 eksikliği muhtemelen optik sinire verilen hasar nedeniyle görme bozukluklarına neden olabilir.