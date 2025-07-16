Vücudumuz metabolik faaliyetleri sırasında yüzlerce toksin üretiyor. Ayrıca güneşin UV ışınları, sigara, alkol, hava kirliliği, alkol, en çok da katkı maddeleri içeren yiyecek ve içeceklerle vücuttaki toksin birikimi daha da artıyor.

Bu zararlı atıkların bir kısmı bağırsaklar, böbrek, ter bezleri ve akciğerlerle temizleniyor. Ancak günümüzde toksin yükümüz çok fazla olduğu için antioksidanlara gereksinim duyuyoruz.

Quercetin’in vücudun toksin avcısı antioksidanlardan biri olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Nazlı Bulut, bu bileşiğin özelliklerini ve doğal kaynaklarını şöyle açıkladı:

Takviyelerin yan etkisi olur mu?

Günlük 1000 miligramdan fazla quercetin almak yan etkilere sebep olabilir. Bu miktarı doğal gıdaların tüketimiyle almak zordur fakat bilinçsiz takviye kullanımı ile gerçekleşebilir. Çeşitli ilaçlar ile etkileşime girerek de istenmeyen yan etkilere sebep olabilir. Bu sebeple quercetin takviyesi için önce doktora danışılması gerekir.

Bitkilerin savunma mekanizmasında yer alır

Quercetin, bitkilerde doğal olarak bulunan bir flavonoiddir. Bu bileşik, bitkilerin savunma mekanizmasında yer alıyor ve antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.

Gücü bilimsel araştırmalarla ispatlandı

Pek çok bilimsel araştırma, quercetin’in vücudun toksinlere karşı mücadelesini desteklemede, oksidatif stresi azaltmada ve kronik hastalık riskini düşürmede dikkat çekici ve çok güçlü bir antioksidan olduğunu gösteriyor.

Bu gıdaları düzenli tüketmeniz yeter

Quercetin, başlıca kapari, sarı ve yeşil biber, kırmızı ve beyaz soğan, sarımsak, kuşkonmaz, kırmızı üzüm, kiraz, domates, elma, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, turunçgiller, fındık, badem, antep fıstığı, siyah-yeşil çay, kırmızı yapraklı marul, kızılcık, yaban mersini ve ahududu gibi gıdalarda bolca bulunur.

Dengeli bir beslenme düzeni içinde bu gıdaların düzenli olarak tüketilmesi (elma ve domatesin kabuklarıyla tüketilmesi) vücudun quercetin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Bu besinleri mevsiminde, taze ve çiğ olarak tüketmek de quercetin alımını artırır.

İŞTE ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ

Anti-kanserojen: Güçlü bir antioksidan olan quercetin, vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirir hücreleri oksidatif strese karşı korur. Bu da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir. Bu molekülün güçlü anti-kanser özelliklerinin, tümör hücrelerinin büyümesini önleyerek kanser riskini azalttığı yönünde çalışmalar da mevcut.

Anti-bakteriyel: Mide, cilt, solunum ve üriner sistemle ilgili bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede de güçlü anti-bakteriyel etkiler sergiler.

İltihaplanma önleyici: Quercetin, inflamasyonu (iltihaplanma) azaltabilme etkisi ile başta eklem ağrıları ve diğer inflamatuar durumlar için de fayda sağlar.

Bağışıklık destekçisi: Bu bileşik, bağışıklık sistemini destekleyip vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır, hastalıklara karşı daha etkili bir savunma mekanizması gelişmesini sağlar.

Kalp dostu: Quercetin, kan basıncını düşürerek ve damar sertliğini önleyici etkisiyle kalp hastalığı riskini azaltma konusunda etkilidir. Quercetin kan damarlarında yağ birikimini önleyerek kalp krizi ve felç riskini de azaltabilir.

Alerji hafifletici: Quercetin, histamin salınımını azaltarak özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan alerjik reaksiyon semptomlarını hafifletir.

Kas yorgunluğunun ilacı: Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kas yorgunluğunu azaltıp iyileşme ve toparlanma sürecinde destekleyici etkiye sahiptir.

Kırışıklık, egzama ve akne giderici: Günlük yaşamda maruz kalınan hava kirliliği UV ışınları ve stres gibi etkenler cilt hücrelerinde yaşlanma sürecini hızlandırır. Quercetin bu zararlı molekülleri etkisiz hale getirerek cildin genç ve sağlıklı kalması konusunda yardımcı olur. Aynı zamanda iltihap giderici etkisi ile akne ve egzama oluşumunu yavaşlatıcı ve azaltıcı etkileri görülebilir. Bir olumlu etkisi de cildin sıkı ve dolgun görünmesini sağlayan temel protein olan kolajenin yıkımını yavaşlatarak, kırışık oluşumunu geciktirir.

Üreme sağlığını destekleyici: Kan dolaşımını iyileştirmedeki gücüyle cinsel sağlığına da iyi gelen olan quercetin, erkeklerde erektil disfonksiyon sorununa da yardımcı olur.