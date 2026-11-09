Biyokimya Uzmanı Ayşegül Çoruhlu, sağlıklı uzun yaşamın (longevity) sırlarını vermeye devam ediyor. SÖZCÜ TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Dr. Çoruhlu, ciddi sağlık sorunlarının ve hızlı yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biri olan toksinlere dikkat çekti.‘Vücudunuzun toksin yükü nasıl doluyor?’, ‘Bu yük neden yağ dokunuzda birikiyor?’, ‘Akciğerinizdeki duman dedektörü neden yoruluyor?’ sorularını tek tek yanıtlayıp, bu tehlikeyi azaltma yollarını şöyle açıkladı:

İpek Özbey’in sorularıyla ‘Dr. Ayşegül Çoruhlu ile Longevity’ programı Pazar 14.00’te tekrarı ise aynı gece 01.00’da SÖZCÜ Televizyonu’nda.

Korunma yolları

Tamamen toksinsiz bir hayatın mümkün olduğuna inanmıyorum. İstanbul’da yaşıyorsanız, nefes alıyorsanız maruz kalacaksınız. Ancak bu yükü azaltabilirsiniz... Ben evimi her gün havalandırıyorum. Sigara dumanı olan ortamda durmuyorum.

Trafikte aracın camını açmıyorum. Yanmış, kömürleşmiş gıdaları yemiyorum. Beslenmede de lifli gıdaları, yeşil yapraklı sebzeleri, turpgilleri önemsiyorum.

Çünkü vücudun arınma sistemi bunlarla çalışıyor. Yeterli su içiyorum, düzenli uyuyorum ve hareket ediyorum.

5 basit tavsiyem

1 - Plastik kapları camla değiştirin. Plastik şişede beklemiş sıcak suyu içmeyin. Plastiği mikrodalgada ısıtmayın. Çizilmiş plastik kapta yemek saklamayın. Bunlar küçük görünüyor ama yıllarca birikince büyük bir yük oluyor. Ben mutfakta cam ve çelik kullanıyorum. Herkese aynısını öneriyorum.

2 - Fişlere gereksiz yere dokunmayın, dokunduysanız ellerinizi hemen yıkayın.

3 - Parfümü yoğun, katkısı çok kozmetiklerden uzak durun.

4 - Evinizi havalandırın, tozu azaltın.

5 - İşlenmiş ve çok kızarmış gıda tüketimin azaltın.

Detoks yapmak gerekir mi?

Detoks ürünlerine inanmıyorum. Karaciğeriniz, böbreğiniz zaten detoks organınız. Onları yormayın, dengeli beslenin. Vücut kendini zaten temizler.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Vücudunuz sizi korumak için yalvarıyor. Onu duymak zorundasınız. Toksinlerden tamamen kaçamazsınız. Ama farkında olursanız, yükü azaltırsınız. Evinizde yapacağınız küçük bir değişiklik, yıllar içinde vücudunuzda biriken büyük bir yükü önleyebilir. Korunmaya hasta olduktan sonra değil, şimdi başlayın.

Sık sık maruz kalıyoruz

Hastalarım bana hep aynı soruyu soruyor: “Hocam ben sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum, neden hasta oldum?” Ben de onlara diyorum ki, hastalık sadece yediğinizle ilgili değil. Soluduğunuz havayla, dokunduğunuz fişle, mutfağınızdaki plastikle, banyonuzdaki kozmetikle de ilgili. Biz buna ‘toplam toksin yükü’ diyoruz...

Kasa fişlerine dikkat!

Herkes toksin deyince fabrika bacasını hayal ediyor. Ben diyorum ki, en sinsi toksin evinizin içinde. Elinizdeki fişte, mutfağınızdaki plastikte...

Biz bunlara ksenobiyotik diyoruz. Yani vücudunuza yabancı ama hormon gibi davranan maddeler. Vücut onları tanımıyor, östrojen sanıyor, hormon sanıyor ve ona göre tepki veriyor. Sonra hormon dengeniz bozuluyor.

Market fişi, restoran fişi, ATM fişi… Bunların çoğu termal kağıt.

Üzerinde BPA ve benzeri maddeler var. Bir fişe dokunmakla bir şey olmaz. Ama ben her gün yüzlerce fişe dokunan kasiyerleri, muhasebecileri düşünüyorum.

ISLAK ELLE FİŞİ TUTMAYIN

Fişleri elinizde tutmayın diyorum. Özellikle eliniz ıslakken, kremliyken dokunmayın. Çünkü o zaman deriden geçiş artıyor. İşiniz bittikten sonra ellerinizi yıkayın. Çocuklarınıza dokundurmayın. Bu küçük bir önlem ama her gün tekrar ederseniz çok şey değiştirir. Çünkü bu maddeler yağda çözünüyor. Vücut onları idrarla kolay atamıyor. Yağ dokusuna saklıyor. Meme dokusu da yağdan zengin. O yüzden bu maddeler orada birikmeye çok müsait.

Kızarmış ekmek masum değil

Kızarmış, yanmış ekmek de zararlı. Mesele bir dilim ekmek değil. Mesele her gün yanmış yemek. Çok kızarmış ekmek, kömürleşmiş tost, çok pişmiş et, tütsülenmiş balık… Bunların hepsi aynı grubun içinde. Biz bunlara polisiklik aromatik hidrokarbonlar diyoruz. Yani yarım yanma ürünleri. Japonya örneğini hep veriyorum. Japonya’da mide kanserinin yaygın olmasının sebeplerinden biri, tütsülenmiş balık tüketiminin çok fazla olmasıdır. Çünkü tütsü demek duman demek. Duman demek yarım yanma demek. Ben size “Bir daha mangal yemeyin” demiyorum. Ben size “Her gün yanmış yemeyin” diyorum. Vücut ara sıra gelen yükü atar. Ama her gün gelen yükü biriktirir. Fark burada.

Neden ilk hedef akciğer oluyor?

Çünkü soluduğunuz hava direkt akciğere gidiyor. İlk karşılaşma orada oluyor. O yüzden dedektör orada daha yoğun çalışıyor. “Ben sigara içmiyorum” demeniz sizi tamamen korumuyor. Pasif içiciyseniz, yoğun trafikte çalışıyorsanız, evde soba yakıyorsanız, siz de bu yüke maruz kalıyorsunuz.

Hava kirliliği sadece akciğer kanseri yapmıyor. Kalp damar hastalığı yapıyor, KOAH yapıyor, bağışıklığı bozuyor. Çünkü dedektör yorulunca sadece akciğer değil, bütün vücut etkileniyor.

Kronik hastalıkların nedeni: BİRİKİM

Akciğerlerinizde bir duman dedektörü var. Bilimsel adı AhR, yani aril hidrokarbon reseptörü. Siz trafiğe çıktığınızda, egzoz soluduğunuzda, sigara dumanının olduğu bir odada oturduğunuzda, mangal dumanını içinize çektiğinizde bu dedektör hemen devreye giriyor. “Dur, burada zararlı bir şey var” diyor ve onu yakalamaya çalışıyor. Evdeki duman dedektörünü düşünün. Normalde sessizdir. Duman olunca öter. Ama günde 100 kere öterse ne olur? Pili biter, sesi kısılır, siz de artık onu duymazsınız. Vücudunuzda da aynısı oluyor. Siz her gün trafik, sigara dumanı, soba dumanı, kızartma kokusu, sanayi havası solursanız, bu dedektör sürekli alarm veriyor. Bir süre sonra yoruluyor. Yorulunca da o zararlı maddeler hücrelerinize daha rahat ulaşıyor. İşte kronik hastalıkların çoğu tam da burada başlıyor. Bir günde değil. 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda birikerek.

Kadınlarda bu hastalıklar neden arttı?

Son 20 yılda ben kliniğimde çok net görüyorum. Adet düzensizliği arttı, yumurtlama sorunları arttı, erken ergenlik arttı, kısırlık arttı. Bunun tek nedeni daha iyi tanı koymamız değil. Yağ dokusunda biriken bu hormon benzeri maddeler, vücudun kendi hormon sinyalini karıştırıyor. Vücut neyin kendi hormonu, neyin dışarıdan gelen sahte hormon olduğunu ayırt edemiyor. Neden PCOS (Polikistik Over Sendromu), neden çikolata kistiı, neden kısırlık arttı? Nedenleri arasında, genetik var, beslenme var, stres var. Ama çevresel yükün payını da görmezden gelemeyiz. Erkeklerde de aynı şeyi görüyoruz. Sperm kalitesinde düşüş var. Toksin yükü sadece kadınları değil, herkesi etkiliyor.

Tuvalet kağıdındaki dioksin meselesi

Tuvalet kağıtlarını beyazlatmak için kullanılan dioksin, dünyanın en kalıcı zehirlerinden biri. Anne sütünde bile bulunmuş. Bunu ben uydurmuyorum, bilimsel çalışmalarda var. Şimdi bana “Hocam tuvalet kağıdı kullanmayalım mı?” diyeceksiniz. Hayır, öyle demiyorum. Ben diyorum ki, bir temasla bir şey olmaz. Ama her gün tekrar eden küçük temaslar toplamda bir yük oluşturur. Dioksin vücutta yıllarca kalıyor. O yüzden ben beyazlatılmış, parfümlü ürünler yerine daha sade ürünleri seçmenizi öneriyorum. İçerik okuyun. Ne sürdüğünüzü, neye dokunduğunuzu bilin.