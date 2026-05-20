İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'TAMAMEN YANILSAMADAN İBARET'

Pezeşkiyan paylaşımında, “İran, taahhütlerini tutarlı bir şekilde yerine getirmiş ve savaşı önlemek için her yolu aramıştır; bizim tarafımızdan tüm yollar hâlâ açıktır. İran'ı güç kullanarak teslim olmaya zorlamak, tamamen bir yanılsamadan ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha bilgece, güvenli ve sürdürülebilirdir” ifadelerini kullandı.

‘HAFTA SONU YA DA GELECEK HAFTA BAŞI OLABİLİR’

Trump dün yaptığı açıklamada, "Dün neredeyse İran'ı vurmamıza 1 saat kalmıştı, 3 ülke aradı ve 'bekleyebilir misiniz?' dedi. Biz de yapmadık. Ancak İran'ı bir daha vurmamız gerekebilir. İran'a saldırı hafta sonu ya da gelecek hafta başında olabilir, emin değilim. İran anlaşma yapmak için yalvarıyor" ifadelerini kullanmıştı.