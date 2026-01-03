İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından CHP’den istifa edip AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet Sarı’nın şirketi Zenit Yapı’ya 139 milyon TL’lik ihale verdi Halk TV’nin haberine göre ihale “pazarlık usulü” yapıldı.
