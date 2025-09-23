İstanbul Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, acil durumlarda erken müdahalenin hayat kurtardığı belirtildi.

Ancak, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen "asılsız çağrı" sorununun devam ettiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

HALKA UYARI

"İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezlerimizde, 1 Ocak- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 milyon 621 bin 42 adet çağrı karşılandı. Bunlardan 3 milyon 977 bin 852'si vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 6 milyon 643 bin 190 oldu. Yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'i asılsız çıktı. Asılsız çağrı sorununa rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresi 9 dakika 25 saniye olarak gerçekleşti. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz."

Paylaşımda, asılsız çağrılara ait bazı ses kayıtlarının yer aldığı videoya da yer verildi.