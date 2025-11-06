Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile oğulları Kaan ve Emrecan'ın annesi, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı 13 Ekim'de boşandı.

29 yıllık evliliğin bittiğini de birlikte duyurdular. Ortak açıklamada, "Son yıllarda ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı. Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam (2023 yazı) ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu" denildi.

KAZA YAKINLAŞTIRMADI

İki yıl önce geçirdikleri kaza nedeniyle birbirlerini suçlamadıklarını, karşılıklı maddi talepte bulunmadıklarını ifade eden Ali Sabancı ile Vuslat Doğan'ın açıklamasının devamı şöyleydi:

"Başlarda bu kaza, bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık."

Ancak Vuslat Hanım'ın sosyal medyadaki hesabında hâlâ Sabancı soyadı var. Evliliğin bitmesine rağmen Sabancı soyadını kullanması akıllarda soru işareti bıraktı.