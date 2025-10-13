Ali Sabancı ile Vuslat Doğan, ortak açıklamalarında uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından yollarını dostane bir şekilde ayırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik."

"Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk."

"TEKNE KAZASI HAYATIMIZDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Sabancı ve Doğan, açıklamalarında iki yıl önce birlikte geçirdikleri tekne kazasının ardından zor bir süreç yaşadıklarını da anlattı:

"Bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmiyle devam eden zor bir sürece girdik. Başta bu olayın bizi daha da yakınlaştıracağını düşündük, ama öyle olmadı."

"Birimiz ağır geçen üç ayın ardından normale döndü, diğerimiz ise iki yıl sürecek, adım adım ilerleyen bir iyileşme sürecine girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise evliliğimizi sonlandırma kararı aldık."

"BİRBİRİMİZİ HİÇ SUÇLAMADIK, MADDİ TALEBİMİZ YOK"

Çift, ayrılık kararlarının ardından birbirlerine karşı saygılarını koruduklarını vurgulayarak, açıklamalarını şu cümlelerle tamamladı:

"Birincisi, birbirimizi kazadan dolayı hiçbir zaman suçlamadık. İkincisi, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü ise bir ömür boyu birbirimizin can dostu olarak kalacağız."