Yurt dışı piyasalarda işlem yapan yatırımcıların gözü Wall Street’in Noel programında. New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq, Noel tatili nedeniyle bazı günlerde erken kapanacak, bazı günlerde ise kapılarını tamamen kapatacak. Portföy planlaması yapanlar için detaylar netleşti.

24 Aralık Çarşamba (Noel Arifesi):

ABD borsaları açık olacak ancak mesai kısa sürecek. Hisse senedi piyasalarında işlemler ABD saatiyle 13.00’te sona erecek. Bu da Türkiye saatiyle 21.00 anlamına geliyor. Yani işlem yapacak yatırımcılar için zaman azalmış olacak.

25 Aralık Perşembe (Noel Günü):

Noel Bayramı nedeniyle ABD’de finansal piyasalar tamamen tatil. NYSE ve Nasdaq gün boyu kapalı olacak, hisse senedi ve tahvil piyasalarında işlem yapılmayacak. Aynı gün Borsa İstanbul ise normal seyrinde açık kalacak.

26 Aralık Cuma:

Noel tatilinin ardından Wall Street yeniden normale dönüyor. ABD borsaları olağan işlem saatlerinde açılacak ve işlemler Türkiye saatiyle gece yarısına kadar devam edecek.