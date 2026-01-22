ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ın satın alınması sürecine destek vermeyen Avrupa ülkelerine yönelik planladığı ek gümrük vergilerinden geri adım atması, küresel piyasalarda büyük bir rahatlama yarattı.

TARİFELER GERİ ÇEKİLDİ

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi beklenen tarifelerin uygulanmayacağını duyurdu. Bu açıklama, hafta başından bu yana jeopolitik risklerle baskılanan yatırımcıların derin bir nefes almasını sağladı.

ENDEKSLERDE REKOR YÜKSELİŞ

Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı "Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduk" açıklaması sonrası Wall Street’te alımlar hız kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri %1’in üzerinde değer kazanarak 2026 yılının en güçlü günlük yükselişine imza attı. Dow Jones endeksi de günü %1,21 artışla 49.000 puanın üzerinde tamamladı. Vadeli işlemlerde de pozitif seyir perşembe sabahına taşındı.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN GERİLEDİ

Hafta başında 4.888 doları aşarak tüm zamanların zirvesini tazeleyen altın fiyatları, jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte geri çekildi. Yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle ons altın %1,1 civarında değer kaybederek 4.800 dolar sınırına geriledi. Piyasalardaki "korku endeksi" olarak bilinen VIX ise %15’ten fazla düşerek piyasadaki panik havasının dağıldığını teyit etti.

GÖZLER ŞİRKETLERİN KARLARINDA

Piyasalar Grönland iyimserliğini fiyatlarken, yatırımcıların odağı perşembe günü açıklanacak kritik verilere çevrildi. Teknoloji devi Intel’in yanı sıra Procter & Gamble ve GE Aerospace gibi devlerin dördüncü çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor. Analistler, şirket karlarının beklentileri aşsa dahi hisse fiyatları üzerindeki etkisinin geçmişe oranla daha sınırlı kaldığına dikkat çekiyor. Öte yandan, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi de piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.