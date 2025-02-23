Sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin'de operasyon geçiren Mauro Icardi'nin boşanma davasında tazminat ve çocuklarının velayeti konularında ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Wanda Nara, lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için Icardi'den aylık 500 bin Euro tazminat talep ediyor.

Ayrıca, Milano'daki panoramik bir daireyi ve Como Gölü kıyısındaki bir villayı da istemekte.

Diğer yandan, Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez ile yaşadığı ilişki dikkat çekiyor. Icardi, çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için gerekli adımları atmış durumda ve kızlarının İstanbul'a dönmesini talep ediyor.

Boşanma davasının ilk duruşması 11 Mart'ta yapılacak.