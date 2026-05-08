Toronto’daki PDAC 2025 konferansında konuşan Tavi Costa, ABD’nin elindeki altın rezervleri ile piyasadaki devasa Hazine tahvili (borç) miktarı arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.

1940’larda ABD altın rezervleri, borçların %40’ını karşılıyordu. 1970’lerde bu oran %17 civarındaydı. Bugün bu oran sadece %2 seviyesinde.

Costa’ya göre, eğer ABD bu oranı tarihi normlara çekmek isterse;

%17 oranı için: Altın onsunun 25.000 dolara,

%40 oranı için: Altın onsunun 55.000 dolara çıkması gerekiyor.

Costa, ABD dolarının tarihin en aşırı değerlenmiş dönemlerinden birini yaşadığını savunuyor. 1985'teki Plaza Anlaşması'na benzer bir devalüasyon sürecinin kapıda olabileceğini belirten stratejist, yatırımcıları uyarıyor:

"Dolar büyük olasılıkla zirve noktasında. Bu, uzun zamandır göz ardı edilen emtialar ve gelişmekte olan piyasalar için yeşil ışık yakıyor."

Gümüş: "Fincan ve Kulp" Formasyonu Kırılıyor mu?

Altın yükselirken gümüşün geride kalmayacağını belirten Costa, gümüş için "tüm zamanların en yüksek seviyesi" (ATH) tahmininde bulundu.

Gümüşün çeyreklik bazda 40 dolar üzerinde yapacağı bir kapanış, büyük bir patlamanın fitilini ateşleyebilir.

Artan talep ve kısıtlı arz, gümüşü teknik olarak bir "kırılmanın" eşiğine getirdi.

Costa’ya göre teknoloji hisselerindeki şişkinlik yerini emtia ve doğal kaynaklara bırakacak. Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın elindeki devasa nakit pozisyonuna da değinen Costa, sermayenin yakında teknoloji sektöründen emtialara ve gelişmekte olan piyasalara akabileceğini öngörüyor.