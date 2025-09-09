Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Kraft Heinz’da yaklaşık 8,9 milyar dolar değerinde, yüzde 27,5 oranında hisseye sahip. Bu da onu açık ara en büyük hissedar yapıyor. Ancak şirketin bölünme kararında, hissedar oylamasına yer verilmemesi Buffett’ı oldukça rahatsız etti. Ünlü yatırımcı, böyle bir oylama yapılsaydı, bölünmenin önlenebileceğini söyledi.

Buffett, Berkshire CEO’su Greg Abel’ın da bu ayrılma planını açık şekilde onaylamadığını ve karardan önce bunu ifade ettiğini dile getirdi. Bu açıklama, Buffett gibi temkinli bir yatırımcının, nadiren doğrudan eleştiri yaptığı düşünüldüğünde, dikkat çekici bulundu.

Kraft Heinz, bu hafta yaptığı açıklamayla bölünme kararını kamuoyuna duyurdu. Duyurunun ardından şirket hisseleri yüzde 7,6 değer kaybetti, ancak hafta sonunda toparlanarak bu düşüşü yüzde 2,4’e kadar azalttı.

Buffett, şirketin birleşmesinin zamanında bir hata olduğunu kabul etse de, bölünmenin çözüm olmayacağı görüşünde. Ünlü yatırımcı, “Şirketleri bir araya getirmek kesinlikle parlak bir fikir değilmiş ancak ikiye bölmenin de sorunu çözeceğini düşünmüyorum” dedi.

2019’da da benzer bir açıklamada bulunan Buffett, o dönem Kraft için fazla ödeme yaptığını ve yatırım kararında "birkaç yönden hatalı davrandığını" itiraf etmişti.

Bölünme sonrası Kraft ve Heinz'ın yeni şirket adlarının ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

Kraft’ın yaşadığı en büyük sorunlardan biri, artan gıda maliyetleri ve tüketici tercihlerinin daha sağlıklı, daha ucuz atıştırmalıklara yönelmesi oldu. Bu trend, özellikle sos ürünlerinin kârlılığını zorlaştırdı.

2015'teki birleşmeden bu yana, şirketin hisse senedi fiyatı yüzde 69 oranında değer kaybetti.