ABD’li yatırımcı Warren Buffett, servetini bağışlama kararlılığını bu sene de devam ettirdi. Buffet, cuma günü Gates Vakfı ve dört aile vakfına toplam 6 milyar dolar değerinde Berkshire Hathaway hissesi bağışladığını açıkladı. Bu bağış Buffet'ın şimdiye kadar tek seferde yaptığı en büyük bağış olarak kayıtlara geçti.

Buffett, Gates Vakfı’na 9,43 milyon adet, annesi adına kurulan Susan Thompson Buffett Vakfı’na ise 943 bin hisse bağışladı. Çocukları tarafından yönetilen üç ayrı vakfa da 660 biner hisse aktardı. Toplamda 12,36 milyon adet Berkshire Class B hissesini bağışlayan Buffett’ın şimdiye kadarki bağış miktarı 60 milyar doları geçti.

Hala Berkshire Hathaway'deki hisselerinin yüzde 13,8'ine sahip olan 94 yaşındaki Buffett, cuma günkü bağış sonrası Forbes sıralamasında 5. sıradan 6. sıraya geriledi. Buffett, geçen sene servetinin yüzde 99,5'ini ölümünden sonra çocuklarının yönetici bir vakfa bırakacağını söylemişti.

Buffett’ın çocukları Susie, Howard ve Peter, serveti yaklaşık 10 yıl içinde, oy birliğiyle karar alarak dağıtacak.

Holdingin sahibi olduğu şirketler arasında Geico, BNSF ve Apple gibi devler yer alıyor. Çocukların yönettiği vakıflar ise eğitim, açlıkla mücadele, kadın hakları ve sivil toplum gibi alanlara odaklanıyor.