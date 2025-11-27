Beyaz Saray’a birkaç blok mesafede iki askeri vuran Afgan uyruklu saldırganın, Afganistan’da CIA ve ABD hükümetinin farklı birimleriyle çalışmış olduğu ortaya çıktı.

Fox News'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal, Kandahar’da CIA gibi istihbarat örgütleri için çalışmış. CIA'in özel timinde yer almış.

Lakanwal, Ağustos 2021’de ABD'nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ABD’ye geldi ve ABD’ye kabul edildi.

Aynı kaynaklar, bu kabulün gerekçesi olarak Lakanwal’ın daha önce ABD hükümeti adına yürüttüğü çalışmaların gösterildiğini aktardı.

SALDIRGANIN HASTANEYE KALDIRILDI

CIA Direktörü John Ratcliffe, Fox News Digital’a yaptığı açıklamada “Bu kişi ve onun gibi pek çok kişi ülkeye asla alınmamalıydı” dedi.

Ramanullah Lakanwal

Saldırıyı gerçekleştiren Lakanwal, saldırı esnasında ağır yaralanmış ve tutuklanmasından sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Lakanwal'ın saldırıyı gerçekleştirme nedeni bilinmiyor, ancak terörism şüphesi araştırılıyor.