Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD bayraklı gemiler için yeni bir kılavuz yayımladı.

Washington ve Tahran arasındaki gerilim tırmanırken yayımlanan bu bildiri, ticari gemilere İran karasularından uzak durma çağrısı yaptı.

ABD Denizcilik İdaresi tarafından Pazartesi günü paylaşılan uyarılar, gemi kaptanlarını İran kuvvetlerine gemiye binme izni vermemeleri konusunda da uyardı.

İran, geçtiğimiz günlerde bir ABD bandıralı gemiye çıkmaya çalışımıştı. İranl makamlar bu geminin kaçakçılık şüphesiyle arandığını söylemişti.

EN KÖTÜ İHTİMALE KARŞI TALİMATLAR

Belgede, bölgedeki hassasiyet vurgulandı ve bölgenin tehlikeli olduğunun altı çizildi. ABD hükümeti bu boğazı dünyanın en önemli petrol geçiş noktası olarak tanımlıyor.

Yeni kurallar, mürettebatın olası bir müdahale karşısında nasıl davranması gerektiğini de açıklıyor.

Kılavuzda, "Eğer İran kuvvetleri ABD bayraklı bir ticari gemiye binerse, mürettebat biniş partisine zorla direnmemelidir. Direnmekten kaçınmak, bu binişe onay veya rıza verildiği anlamına gelmez" denildi.

Metin ayrıca seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atmadan İran karasularına mümkün olan en uzak mesafede kalınmasını öneriyor. Doğu yönüne giden gemilerin Umman karasularına yakın seyretmesi tavsiye ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANACAK MI?

Bu tavsiyeler, iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren haftalarca süren sert söylemlerin ardından Umman'da yapılan dolaylı görüşmeleri takip etti.

Bölgedeki küresel nakliye hatları ve ticari gemiler, son yıllarda sürekli olarak İran eksenli grupların hedefinde oldu.

ABD Başkanı'nın bölgeye askeri varlık yığması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalini dile getirmesi, ticaretin aktığı bölgedeki en büyük risk.

İRAN ABD SALDIRISINA HAZIRLANIYOR

Bu esnada İran, olası bir saldırıya karşı hazırlıklara başladı. ABD'nin daha önce hedef aldığı ve Başkan Trump'ın yok edildiğini iddia ettiği yeraltı nükleer tesislerinden çalışmalara başladı.

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nün uydu fotoğrafları üzerinden saptadığı çalışmalar, İran'ın yer altı tesislerine inen girişleri toprakla kapadığını gösterdi.

İran hükümeti, hava saldırılarıyla hasar alan ancak tamamen yok edilemeyen Esfahan'daki yeraltı tesislerinin girişlerini toprak ve taşla kapadı.

Amacın, bir ABD kara operasyonuna karşı tesisleri ele geçirilemez hale getirmek. Enstitü, yeraltı tesislerine başka tüneller yoluyla ulaşılabilmesinin olası olduğunu vurguladı.

Buna karşın havalandırma delikleri hala mevcut. Zenginleştirilmiş uranyumun tesisin derinlerine taşındığı da iddia edildi.