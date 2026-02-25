UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Real Madrid'in deplasmanda Benfica ile oynadığı maçta Vinicius Junior ile Gianluca Prestianni arasında yaşanan olaylar geceye damga vurmuştu.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbol adamı Wesley Sneijder, yaşanan olaylar için yaptığı yorumların ardından tehdit edildiğini açıkladı.

Wesley Sneijder, Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında yaşanan olayın ardından ölüm tehdidi aldığını söyledi. Sneijder, özellikle Prestianni'nin ülkesi Arjantin'den olmak üzere yaklaşık 4 bin ölüm tehdidi aldığını ifade etti.

İFADELERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sneijder, Prestianni ile Vinicius arasında yaşanan olay içinse skandal tabirini kullanmış ve "Bir şey söyleyeceksen, açıkça söyle" diyerek Arjantinli oyuncuya tepki göstermişti.

Arjantinli Nicolas Otamendi, Vinicius Jr'a Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmesini gösterdi ve sonra Brezilyalı isimle dalga geçmeye çalıştı. Hollandalı eski yıldız, Benfica - Real Madrid maçının ardından Nicolas Otamendi ile Vinicius arasında yaşananlar için "Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim." yorumunu yapmıştı.