Dolandırıcılık merkezlerinin özellikle Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelerde yoğunlaştığı ve bu merkezlerde zorla çalıştırma yöntemlerinin kullanıldığı bildiriliyor. Bu merkezlerin her yıl milyarlarca dolarlık yasa dışı kazanç elde ettiği belirtiliyor.

Meta, açıklamasını WhatsApp’a entegre edilen yeni güvenlik önlemlerini tanıttığı sırada yaptı. Kullanıcıların, rehberlerinde kayıtlı olmayan biri tarafından bir grup sohbetine eklenmeleri halinde uyarı alacakları yeni bir özellik devreye alındı. Bu adım, kullanıcıların sahte yatırım teklifleri ya da dolandırıcılık bağlantılarına maruz kalmasını engellemeyi hedefliyor.

DOLANDIRICILARIN HEDEFİ WHATSAPP GRUPLARI

Dolandırıcılar genellikle kullanıcıları grup sohbetlerine dahil ederek ya da ele geçirilmiş WhatsApp hesapları aracılığıyla kandırıcı içerikler yayıyor. Meta, bu tür hesapların birçoğunu dolandırıcılık faaliyetleri başlamadan tespit edip kapattıklarını ifade etti.

Meta, ayrıca WhatsApp ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla, Kamboçya merkezli bir suç örgütüne bağlı sahte bir scooter kiralama dolandırıcılığını da engellediklerini açıkladı. Bu olayda, sosyal medya beğenilerine ödeme vaadiyle kullanıcıların kandırıldığı, verilen talimatların bir kısmının ise ChatGPT aracılığıyla yazıldığı ortaya çıktı.

ÇOĞU KISA MESAJLA BAŞLIYOR

Şirket, dolandırıcılıkların çoğunun kısa mesaj yoluyla başladığını, ardından kullanıcıların özel mesajlaşma platformlarına yönlendirildiğini belirtti. Nihai hedef ise genellikle ödeme veya kripto para transferi yoluyla maddi kazanç sağlamak oluyor.

Meta ayrıca şu uyarıda bulundu: “Eğer bir kazanç vaat ediliyorsa ve bu kazanç için önceden ödeme isteniyorsa, bu bir tuzaktır. Bu, herkes için bir kırmızı bayrak olmalı.”

Tüketici hukuku uzmanı Lisa Webb, Meta platformlarında sahte yatırım tekliflerinden olmayan iş ilanlarına kadar pek çok aldatıcı içerikle karşılaşıldığını söyledi. Webb, şirketin bu içerikleri hiç görünmeden tespit edip engellemesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, kullanıcıları dikkatli olmaya ve WhatsApp’ın iki aşamalı doğrulama gibi güvenlik önlemlerini aktif kullanmaya çağırıyor. Özellikle Singapur polisi, mesajlaşma uygulamalarında gelen olağandışı taleplere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.