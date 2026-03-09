Son yıllarda mesajlaşma platformları dahil pek çok alanda ücretli uygulamalar yaygın hale gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda sunulan ayrıcalıklar için 'premium üye' konumuna yükselerek daha fazla özellikten faydalanma gibi seçenekler sunuluyor. WhatsApp da buna benzer bir abonelik sistemi getirmeyi planlıyor.

WHATSAPP'A PARALI ÜYELİK UYGULAMASI

Ücretli mesajlaşma uygulamalarını yaygınlaştığı son yılların ardından yıllardır ücretsiz kalmayı başaran WhatsApp da ücretli bir abonelik sistemi getirmeyi planlıyor. WhatsApp Plus olarak sunulan bu yeni ücretli abonelik sistemi ücretsiz versiyonun yeni bir hali olarak sunulacak.

WhatsApp ücretsiz şekilde kullanılmaya deva edilebilecek. Ancak belirli özellikler WhatsApp Plus'a özel olacak.

YENİ ÖZELLİKLER İLE GELECEK

WhatsApp Plus ile birlikte kişiselleştirme özellikleri daha kapsamlı hale gelecek. Kullanıcılar için farklı uygulama simgesi özelliği sunulacak. Ücretsiz versiyonda 3 sohbete kader sabitleme şansımız varken WhatsApp Plus ile birlikte bu özelliğin sohbete çıkması bekleniyor. Çeşitki renk seçenekleri, zil sesi ve daha pek çok ayrıcalık ile birlikte gelecek WhatsApp Plus için çıkı tarihi ve ücret ise henüz açıklanmadı.

ÜCRETLİ ÖZELLİKLER HABERCİ

Ücretli sunulan özel zil sesleri ve ücretli abonelere özel çıkartma özelliği gibi özelliklerin de içerisinde bulunacağı ücretli pakete dair WhatsApp kanadından herhangi bir resmi açıklama olmamakla birlikte Meta tarafından son dönemde uygulamalara getirilen ücretli yan özelliklerin bir haberci özelliği taşıdığı da düşünülüyor.