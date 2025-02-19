WhatsApp, AB'deki kullanıcı sayısını açıklayan şeffaflık raporunda, aylık ortalama 46.8 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu rakam, DSA kapsamında VLOP olarak kabul edilmek için gerekli olan 45 milyon aktif kullanıcı eşiğini geçtiği anlamına geliyor. Bu statüye sahip olan platformlar, kurallara uyum sağlamak için dört aylık bir süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda. Ancak resmi uyum sürecinin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir tarih açıklanmadı.

Euronews'te yer alan habere göre; DSA kapsamında VLOP statüsüne sahip platformlar, kullanıcı haklarını güçlendirmek, yasa dışı içeriklerin yayılmasını önlemek ve algoritmaların şeffaflığını sağlamakla yükümlü. WhatsApp’ın sahibi Meta'nın diğer platformları Facebook ve Instagram da bu listeye dahil ve şu anda Avrupa Komisyonu tarafından DSA’nın olası ihlalleri konusunda soruşturuluyor.

Öte yandan, Telegram şu an için VLOP statüsüne dahil değil. Belçika Dijital Hizmetler Koordinatörlüğü, Telegram’ın aylık kullanıcı sayısının henüz 45 milyon eşiğini geçmediğini belirtti. Ancak, AB’nin ortalama kullanıcı sayısının hesaplanmasına yönelik yeni bir yetki kanunu yayınlaması bekleniyor. Bu düzenlemenin Telegram'ın gelecekte VLOP statüsü kazanıp kazanmayacağını belirlemede etkili olabileceği düşünülüyor.

Telegram, AB merkezini Belçika’da kurdu ve şu anda düzenleyici otorite olan Belçika Posta ve Telekomünikasyon Enstitüsü (BIPT) tarafından denetleniyor. Platformun kurucusu Pavel Durov, 2024 yılına kadar dünya çapında 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı beklediklerini açıkladı. Şu anda Telegram’ın 900 milyon aktif aylık kullanıcısı olduğu iddia ediliyor.

WhatsApp’ın VLOP statüsüne dahil edilmesiyle, Dijital Hizmetler Yasası'na tabi olan platform sayısı 26’ya yükseldi. Bu listede Google, Amazon, LinkedIn, Temu ve Shein gibi dev platformlar da yer alıyor. WhatsApp’ın bu yeni statüyle birlikte AB’nin katı regülasyonlarına nasıl uyum sağlayacağı merak konusu.