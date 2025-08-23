Daily Mail'de yer alan habere göre Richard Sharp ve Dean Lewis isimli yöneticilerin de aralarında bulunduğu toplam yedi çalışan, kadın meslektaşları hakkında "ağır derecede aşağılayıcı" yorumlarda bulundu. Mesajlarda, bir kadın yöneticiyle ilgili fanteziler, Pamuk Prenses ve Pinokyo'nun yetişkin içerikli karikatürleri, hatta gizlice çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, 2018'de "Xylem Massacre" adı verilen WhatsApp grubundaki mesajların bir muhbir tarafından şirket yönetimine bildirilmesiyle açığa çıktı. Disiplin soruşturması sonrası yedi erkek çalışanın tamamı işten çıkarıldı.

Richard Sharp 1990'dan, Dean Lewis ise 1982'den beri şirkette üst düzey görevlerde bulunuyordu.

"HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDIK" SAVUNMASI

Sharp ve Lewis, işten çıkarmanın "öncen kararlaştırıldığını" öne sürerek şirket aleyhine dava açtı. Ancak mahkeme, disiplin sürecinde bazı usul eksiklikleri olsa da iki yöneticinin adil bir yargılama sonucunda da kovulacağını belirterek tazminat taleplerini reddetti.

KARAR YILLAR SONRA AÇIKLANDI

Dava ilk olarak 2020'de Exeter'de görülmüş olsa da nihai karar, bu hafta kamuoyuna açıklandı.